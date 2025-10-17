الأخضر يتقدم في تصنيف "فيفا" ويحل في المركز الـ58 عالميًا

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، الصادر اليوم الجمعة، عن شهر أكتوبر 2025، تقدم المنتخب السعودي مركزًا واحدًا، ليحل في المرتبة الـ58 عالميًا، بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 من خلال منافسات الملحق الآسيوي.
وجاء "الأخضر" في المرتبة السابعة عربيًا خلف المغرب المتصدر عربيًا في المركز الـ12 عالميًا، كما حل في المركز الثامن آسيويًا خلف اليابان التي تصدرت المنتخبات الآسيوية بحلولها في المرتبة الـ19.
وأوضح "فيفا" أن التصنيف الجديد جاء بعد جولة دولية شملت 173 منتخبًا حول العالم، ضمن تصفيات مونديال 2026 على خمس قارّات، إضافة إلى عدد من المباريات الودية.
وعلى صعيد القمة، احتفظ المنتخب الإسباني بالصدارة بعد فوزين متتاليين، منهياً سيطرة الأرجنتين التي بدأت منذ أبريل 2023، فيما حلّ بطل العالم الأرجنتيني ثانيًا، متقدّمًا على فرنسا التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد تعادلها مع آيسلندا.
وشهد التصنيف عودة المنتخب الألماني إلى المركز العاشر بعد غياب قصير، مقابل تراجع كرواتيا إلى المركز الـ11، بينما تخطى المنتخب الهولندي نظيره البرازيلي ليحتل المركز السادس، مقابل المركز السابع للبرازيل.
ومن المقرر أن يصدر التصنيف المقبل في 21 نوفمبر 2025، عقب استكمال جولات دولية جديدة ضمن التصفيات والبطولات القارية.