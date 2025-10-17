الأخضر يتقدم في تصنيف "فيفا" ويحل في المركز الـ58 عالميًا

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، الصادر اليوم الجمعة، عن شهر أكتوبر 2025، تقدم المنتخب السعودي مركزًا واحدًا، ليحل في المرتبة الـ58 عالميًا، بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 من خلال منافسات الملحق الآسيوي.