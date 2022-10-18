الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد الهلال وتفرض غرامات مالية.. تعرف على بقية التفاصيل

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي احتجاج نادي الطائي بشأن تأخر انطلاق مباراته مع الهلال ولعبه في طقم التدريبات مما أدى لتشابهها مع طقم الحارس.
وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم:" رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، نتيجة قيام نادي الطائي بتقديم احتجاج متعلق بتأخر بدء المباراة، وتشابه أطقم لاعبي الفريق المنافس مع الحارس، ولم يقم نادي الطائي باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وأشارت أن قرارها قابل للاستئناف.
كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الهلال وألزمته بدفع (10,000) عشرة آلاف، نتيجة تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الطائي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وألزمت نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (100,000)، لقيام جماهيره برمي (44) أربعة وأربعين علبة مياه تجاه مضمار الملعب وإصابة المنسق الإعلامي للمباراة.
وعاقبت مدافع نادي الفتح توفيق بوحيمد بدفع غرامة مالية قدرها (10,000)، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب لحصوله بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق الرائد.
وأوقفت اللجنة لاعب نادي الوحدة جيرسون ليل رودريغيز مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (20,000)، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق الاتحاد.