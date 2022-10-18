الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد الهلال وتفرض غرامات مالية.. تعرف على بقية التفاصيل

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم:" رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، نتيجة قيام نادي الطائي بتقديم احتجاج متعلق بتأخر بدء المباراة، وتشابه أطقم لاعبي الفريق المنافس مع الحارس، ولم يقم نادي الطائي باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وأشارت أن قرارها قابل للاستئناف.