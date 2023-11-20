رياضة

في أكبر حدث رياضي بالمملكة.. محافظ الدرعية يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

أكد أهمية الألعاب باعتبارها مشروعًا وطنيًا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي
في أكبر حدث رياضي بالمملكة.. محافظ الدرعية يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

واصلت شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي في المملكة؛ إذ وصلت الليلة إلى محافظة الدرعية واستقبلها الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية خلال زيارتها حي الطريف التاريخي مكان انطلاق الدولة السعودية الأولى.

وتجولت مسيرة الشعلة في الحي التاريخي، المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي يروي تاريخ الدرعية، وما يحمله من تاريخ وبطولات وأمجاد شهدتها المنطقة على أراضيها.

وأعرب المحافظ، عن سعادته وفخره واعتزازه بالشعلة السعودية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، مشيرًا إلى أهمية الألعاب السعودية باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بكل مكوناته، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في الدورة، داعيًا الجميع إلى المشاركة بهذا الحدث الكبير.

وتسلم المحافظ الشعلة من صانع المحتوى والمدون المرئي السعودي ثنيان خالد، والحاصل على جائزة الإعلام الجديد كأحد أكثر عشرة مؤثرين في وسائل التواصل والإعلام الجديد في المملكة.

دورة الألعاب السعودية 2023
الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي

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