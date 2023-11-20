في أكبر حدث رياضي بالمملكة.. محافظ الدرعية يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

وأعرب المحافظ، عن سعادته وفخره واعتزازه بالشعلة السعودية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، مشيرًا إلى أهمية الألعاب السعودية باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بكل مكوناته، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في الدورة، داعيًا الجميع إلى المشاركة بهذا الحدث الكبير.