أبانمي والقاضي يتفقدان استعدادات منفذ سلوى لخدمة المسافرين خلال منافسات كأس العالم

وشملت الجولة الاطلاع على الاستعدادات القائمة والأعمال التطويرية في المنفذ، والتي عملت عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المرحلة الماضية بالتركيز على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمسارات الخاصة بإنهاء إجراءات المركبات، من 12 مسارًا مخصصة لمغادرة المركبات لتصبح 35 مسارًا، في حين تم رفع الطاقة الاستيعابية في قسم القدوم من 14 مسارًا إلى 35 مسارًا، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية المخصصة للحافلات، والتي شهدت استحداث صالة في قسم القدوم بمساحة تزيد على 3000 متر مربع، تتوفر بها كبائن لخدمة المسافرين القادمين عبر الحافلات بواقع 40 كبينة، إضافة إلى 29 كبينة أخرى تُستخدم خلال أوقات الذروة، مع رفع الطاقة الاستيعابية في منطقة المغادرة للحافلات من 10 كبائن إلى 30 كبينة.