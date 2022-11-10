أبانمي والقاضي يتفقدان استعدادات منفذ سلوى لخدمة المسافرين خلال منافسات كأس العالم

قام محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، بجولة تفقدية في منفذ سلوى، الرابط بين المملكة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك للوقوف على الاستعدادات القائمة في المنفذ لاستقبال وخدمة المسافرين القادمين والمغادرين خلال منافسات كأس العالم قطر 2022م.
وشملت الجولة الاطلاع على الاستعدادات القائمة والأعمال التطويرية في المنفذ، والتي عملت عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المرحلة الماضية بالتركيز على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمسارات الخاصة بإنهاء إجراءات المركبات، من 12 مسارًا مخصصة لمغادرة المركبات لتصبح 35 مسارًا، في حين تم رفع الطاقة الاستيعابية في قسم القدوم من 14 مسارًا إلى 35 مسارًا، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية المخصصة للحافلات، والتي شهدت استحداث صالة في قسم القدوم بمساحة تزيد على 3000 متر مربع، تتوفر بها كبائن لخدمة المسافرين القادمين عبر الحافلات بواقع 40 كبينة، إضافة إلى 29 كبينة أخرى تُستخدم خلال أوقات الذروة، مع رفع الطاقة الاستيعابية في منطقة المغادرة للحافلات من 10 كبائن إلى 30 كبينة.
كما شهدت الجولة الاطلاع على المشروعات الأخرى التي جرى الانتهاء منها في جميع مرافق المنفذ، التي ركزت فيها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحسين تجربة المسافر من خلال الاهتمام بالجانب البصري، وذلك بإيجاد شاشات إعلانية ترحيبية وتوعوية في القدوم والمغادرة.
وحث محافظ هيئة الزكاة والضريبة جميع منسوبي الهيئة العاملين بالمنفذ، على مواصلة بذل أقصى الجهود وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية؛ وذلك للإسهام في توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، وتسخير جميع إمكانياتهم لتيسير إجراءات القادمين والمغادرين من وإلى المملكة.