بمباراة واحدة.. غدًا الخميس افتتاح منافسات الدور الثاني من ممتاز السلة

تفتتح غدًا الخميس منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة تجمع الفتح الذي يحتلّ المركز الثالث برصيد "19" نقطة، بنظيره أحد الذي يمتلك نفس الرصيد "19"، ويتقدم الفتح بفارق التسجيل النقطي، ويقام اللقاء عند الساعة 6 مساء على صالة نادي الفتح.