بمباراة واحدة.. غدًا الخميس افتتاح منافسات الدور الثاني من ممتاز السلة

تفتتح غدًا الخميس منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة تجمع الفتح الذي يحتلّ المركز الثالث برصيد "19" نقطة، بنظيره أحد الذي يمتلك نفس الرصيد "19"، ويتقدم الفتح بفارق التسجيل النقطي، ويقام اللقاء عند الساعة 6 مساء على صالة نادي الفتح.
وتستكمل منافسات الجولة بعد غد الجمعة بإقامة خمس مباريات؛ إذ يلعب التعاون الذي يحتلّ المركز الثاني عشر برصيد "12" نقطة، بنظيره الأنصار الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي "12" نقطة، ويتقدّم بفارق التسجيل النقطي، ويقام اللقاء عند الساعة "4" مساء على صالة نادي التعاون.
ويلتقي الهلال الذي يحتلّ المركز السادس برصيد "17" نقطة، بنظيره العدالة الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد "14" نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة 4 مساء على صالة نادي الهلال.
ويلتقي السلام الذي يحتلّ المركز الثامن برصيد "15" نقطة، بنظيره الأهلي الذي يتصدر الترتيب في المركز الأول برصيد "22" نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة ٤ مساء على صالة وزارة الرياضة في القطيف.
ويلتقي ضباء الذي يحتلّ المركز العاشر برصيد "14" نقطة، بنظيره الوحدة الذي يحتلّ المركز الخامس برصيد "17" نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة 4 مساء على صالة جامعة تبوك.
ويلتقي الاتحاد الذي يحتلّ المركز السابع برصيد "17" نقطة، بنظيره النصر الذي يحتلّ المركز الثاني برصيد "20" نقطة، ويقام اللقاء عند الساعة 6 مساء على صالة وزارة الرياضة في جدة.