الأخضر السعودي للتجديف ثالث العالم.. توج في مدينة ميسيسوجا الكندية

وقال: "نتطلع لمزيد من العمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج والبطولات خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعناها، مثمناً في هذا الصدد دعم القيادة المستمر، للرياضة والرياضيين، وخاصة الاتحاد السعودي للتجديف.