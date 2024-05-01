ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية.. "الأخضر تحت 15" يتغلب على "الإمارات" بثنائية

تغلب المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم، على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات تحديد المراكز ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا 2024.