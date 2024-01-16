مصر.. ردود فعل غير متوقعة على نية "صلاح" اعتزال اللعب الدولي

ولم يحقق محمد صلاح أي لقب دولي مع منتخب مصر؛ إذ قاد الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من أصل 3 مرات شارك فيها؛ إلا أن الفراعنة خسروا اللقب فيهما، الأولى أمام الكاميرون 1/2، والثانية أمام السنغال في النسخة الماضية 2021 بركلات الترجيح، أما المرة الثالثة التي لعب فيها صلاح مع مصر في بطولة إفريقيا، فكانت عام 2019 وودع منتخب بلاده المسابقة مبكرًا من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، رغم أن البطولة كان مقامة على أرض مصر، وتوج بلقب هذه النسخة منتخب الجزائر على حساب السنغال.