مصر.. ردود فعل غير متوقعة على نية "صلاح" اعتزال اللعب الدولي

جاءت ردود أفعال الجماهير المصرية، على نية النجم محمد صلاح بالاعتزال الدولي، غير متوقعة على الإطلاق.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام نظيره موزمبيق (2/2) في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا؛ لتفتح الجماهير المصرية النار على لاعبي الفراعنة وتُوَجه لهم انتقادات حادة، خاصة أنها تُمَنّي النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علمًا بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.
وبحسب الصحفي الرياضي المصري أحمد درويش، فإن "صلاح" يدرس حاليًا قرار الاعتزال الدولي، في حال توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارته اللقب للمرة الرابعة.
وبعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت ردود أفعال الجماهير المصرية غير متوقعة على الإطلاق؛ حيث أبدت موافقتها على القرار وطالبت "صلاح" باتخاذه سريعًا؛ لا سيما أن جزءًا كبيرًا منها يرى أن الفرعون المصري لم يقدم ما يشفع له بقميص منتخب بلاده حتى الآن؛ عكس ما يظهر عليه من تألق وتوهج مع ناديه الإنجليزي ليفربول؛ وفق "البيان" الإماراتية.
وكتبت صفحة مختصة في نقل الأخبار الرياضية بطريقة ساخرة: "أيوة كفاية عليك يا غالي أنت تعبت مع الناس اللي معندهمش (مينتاليتي) دول"؛ في إشارة إلى تصريح المنتلتي الشهير (العقلية) الذي أدلى به صلاح من قبل وتعرض وقتها لانتقادات لاذعة.
وكتب أحد المشجعين، تعليقًا على الأمر نفسه: "أول مرة أشوف شبه إجماع على رفض الجماهير لطريقة لعب صلاح مع المنتخب، نسخة المنتخب غير نسخة الليڤر! معرفش تعليمات من كلوب بعدم الالتحام أو في إيه بظبط، الحقيقة صلاح مبنحسش بيه في المنتخب نهائي، وليس له أي دور، أتمنى يكون التفكير في اعتزال اللعب الدولي حقيقي، يريح ويستريح".
وكتب آخر: "كله يفتكر التويتة دي، مصر مش هتاخد أمم إفريقيا إلا بعد اعتزال صلاح"، وعلّق ثالث: "راجع تاريخ صلاح مع المنتخب منذ اعتزال الكبار، واذكر عدد المباريات التي شعرت فيها إنه بيلعب بروح أو خوف على اسم وسمعة المنتخب، أقسم بالله العظيم شيل صلاح من المنتخب هنرجع نلعب بحماس وروح كبيرة".
ولم يحقق محمد صلاح أي لقب دولي مع منتخب مصر؛ إذ قاد الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من أصل 3 مرات شارك فيها؛ إلا أن الفراعنة خسروا اللقب فيهما، الأولى أمام الكاميرون 1/2، والثانية أمام السنغال في النسخة الماضية 2021 بركلات الترجيح، أما المرة الثالثة التي لعب فيها صلاح مع مصر في بطولة إفريقيا، فكانت عام 2019 وودع منتخب بلاده المسابقة مبكرًا من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، رغم أن البطولة كان مقامة على أرض مصر، وتوج بلقب هذه النسخة منتخب الجزائر على حساب السنغال.