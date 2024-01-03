لضمّه في الميركاتو الشتوي.. أندية سعودية تتواصل مع وكيل "أراسكايتا" لاعب فلامنغو

وانضم جيورجيان دي أراسكايتا، البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي فلامنغو في يناير 2019، قادمًا من كروزيرو البرازيلي، ويلعب للمنتخب الأوروغوياني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 16 مليون يورو.