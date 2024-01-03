لضمّه في الميركاتو الشتوي.. أندية سعودية تتواصل مع وكيل "أراسكايتا" لاعب فلامنغو

دخل الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنغو البرازيلي، دائرة اهتمام العديد من الأندية السعودية، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.
وبحسب صحيفة "Bolavip"، تواصل العديد من الأندية السعودية مع وكيل "أراسكايتا"؛ لبحث إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال اللاعب، الذي لديه عقد حتى عام 2026، لم يستبعد احتمالية رحيله عن صفوف فلامنغو، رغم عدم وجود مفاوضات فعلية حتى الآن.
وانضم جيورجيان دي أراسكايتا، البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي فلامنغو في يناير 2019، قادمًا من كروزيرو البرازيلي، ويلعب للمنتخب الأوروغوياني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 16 مليون يورو.