في بطولة كوتيف الدولية.. "أخضر 18" يتغلب على "هيدرولانديا" البرازيلي

تغلب المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، على فريق هيدرولانديا البرازيلي تحت 20 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن بطولة كوتيف الدولية.
افتتح أهداف المنتخب السعودي اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة الأولى من مجريات المباراة، في حين سجل فريق هيدرولانديا هدف التعادل في الدقيقة 5، وفي الدقيقة 40 تمكن أحمد عسيري من تسجيل الهدف الثاني.
ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، علي الفهمي، مهدي العبود، زياد الغامدي، حسان إدريس، عبدالرحمن العنزي، ثامر الخيبري.
ويعاود أخضر 18، غدًا الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق فالنسيا الإسباني مساء يوم الثلاثاء.