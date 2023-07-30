في بطولة كوتيف الدولية.. "أخضر 18" يتغلب على "هيدرولانديا" البرازيلي

تغلب المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، على فريق هيدرولانديا البرازيلي تحت 20 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن بطولة كوتيف الدولية.