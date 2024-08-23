الآسيوي يختتم دورة حكام الفيديو 2024 تمهيدًا لانطلاق الموسم القادم

ومع استعداد حكام المباريات الآسيويين للمشاركة في مسابقات مثل كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا 2024 في كولومبيا، وكأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا 2024 في جمهورية الدومينيكان، خلال الأشهر المقبلة، كانت دورة حكام الفيديو المساعدين في آسيا مؤشرًا آخر على تصميم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضمان أعلى مستويات التحكيم.