الإسباني "باليستر" يتوّج بلقب بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن فعاليات مهرجان WOW وموسم الرياض

تُوِّج الإسباني خوسيه باليستر، البالغ من العمر 22 عامًا، بأول ألقابه في مسيرته الاحترافية بعد فوزه بجائزة المركز الأول البالغة مليون دولار، وذلك في نادي الرياض للجولف الذي استضاف النسخة السابعة من بطولة السعودية الدولية للجولف برعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، ضمن فعاليات مهرجان WOW وإحدى أبرز محطات موسم الرياض 2025.
وتصدّر لاعب زيمبابوي سكوت فينسنت الترتيب العام بعد أن جمع 335.11 نقطة خلال الموسم، متقدّمًا بفارق 40 نقطة على الياباني يوسوكي أسايجي الذي حلّ في المركز الثاني. وضمن كلٌّ من فينسنت وأسايجي مقعديهما في دوري LIV Golf للموسم المقبل بعد إنهائهما الموسم في المركزين الأول والثاني على لائحة ترتيب السلسلة الدولية.
وحظي جمهور الجولف في نادي الرياض للجولف خلال فترة المنافسات من 19 إلى 22 نوفمبر 2025 بفرصة الانضمام إلى التجربة التفاعلية المميزة عبر مسح رمز تحدي Go Golf المنتشر في مواقع مختلفة داخل الملعب، بينما يستمتعون بمشاهدة نخبة لاعبي العالم يتنافسون في واحدة من أقوى بطولات الموسم.
وقدّمت نسخة هذا العام إضافة لافتة مع إطلاق مهرجان WOW، وهو تجربة غامرة تجمع بين منافسات الجولف العالمية وعروض السيارات الفاخرة والموسيقى الحيّة، في فعالية فريدة تمزج بين الرياضة والترفيه والثقافة، لتكون واحدة من أبرز محطات موسم الرياض 2025.
وأسهم مهرجان WOW هذا العام في الارتقاء بالتجربة بأكملها، ليس بوصفه حدثًا رياضيًا فحسب، بل كوجهة ثقافية تجمع بين الجولف والسيارات والترفيه بأسلوب يلامس جمهورًا أوسع وأكثر تنوّعًا.