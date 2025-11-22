الإسباني "باليستر" يتوّج بلقب بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن فعاليات مهرجان WOW وموسم الرياض

وتصدّر لاعب زيمبابوي سكوت فينسنت الترتيب العام بعد أن جمع 335.11 نقطة خلال الموسم، متقدّمًا بفارق 40 نقطة على الياباني يوسوكي أسايجي الذي حلّ في المركز الثاني. وضمن كلٌّ من فينسنت وأسايجي مقعديهما في دوري LIV Golf للموسم المقبل بعد إنهائهما الموسم في المركزين الأول والثاني على لائحة ترتيب السلسلة الدولية.