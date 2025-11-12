برباعية.. الأخضر تحت 23 يتغلب على تونس ضمن الدورة الدولية الودية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب تونس بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها على هامش برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها "الأخضر" في مدينتي الرياض وجدة.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعب أحمد الجليدان في الدقيقة 18، واللاعب ماجد عبدالله في الدقيقة 45+4، واللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 76، واللاعب عبدالله رديف في الدقيقة 90+1، في حين سجل منتخب تونس هدفيه في الدقيقتين 48 و85 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكوّنة من: حامد يوسف في حراسة المرمى، مبارك الراجح، محمد الدوسري، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، عباس الحسن، سليمان هزازي، عبدالعزيز العليوة، عبدالملك العييري، ماجد عبدالله، طلال حاجي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الأولى" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرّر انطلاقها يناير المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.