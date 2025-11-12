برباعية.. الأخضر تحت 23 يتغلب على تونس ضمن الدورة الدولية الودية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب تونس بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها على هامش برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها "الأخضر" في مدينتي الرياض وجدة.