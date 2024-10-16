بعد التعادل المخيب.. ردود فعل الصحف العالمية حول مباراة السعودية والبحرين وأداء "مانشيني"

تفاعلت العديد من الصحف العالمية بشكل كبير مع نتيجة مباراة السعودية بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، ومنتخب البحرين مساء أمس في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وواجه المنتخب السعودي انتقادات حادة بعد تعادله سلبًا أمام منتخب البحرين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وكتبت صحيفة "la gazzetta": "السعودية تقدم أداء مخيبًا للجماهير وتتعادل (0/0) على أرضها أمام البحرين، بعد أيام قليلة من الهزيمة 2- 0 أمام اليابان.. وقدّم الصقور الخضر أداءً باهتًا، رغم حصولهم على فرصة كبيرة للتقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء أضاعها سالم الدوسري".
وأضافت الصحيفة الإيطالية: "نتيجة المباراة تركت المدرب روبرتو مانشيني متوترًا بشكل واضح؛ لدرجة أنه تجادل مع بعض الجماهير أثناء خروجه من الملعب".
وعلقت صحيفة "Sport france": "أصبحت الأجواء المحيطة بروبرتو مانشيني ساخنة ومعقدة بشكل متزايد؛ حيث تعرض لنتيجة مخيبة للآمال مرة أخرى مع السعودية، بعد تعادله الباهت مع البحرين 0- 0".
وقالت صحيفة "توتو ميركاتو": "المنتخب السعودي لا يتحرك إلى الأمام، فقد حصل على نقطة واحدة في مباراتين لمانشيني، السعودية تحصد 5 نقاط في 4 مباريات، وهو رقم لا يرقى إلى مستوى توقعات الجماهير".