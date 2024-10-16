بعد التعادل المخيب.. ردود فعل الصحف العالمية حول مباراة السعودية والبحرين وأداء "مانشيني"

وكتبت صحيفة "la gazzetta": "السعودية تقدم أداء مخيبًا للجماهير وتتعادل (0/0) على أرضها أمام البحرين، بعد أيام قليلة من الهزيمة 2- 0 أمام اليابان.. وقدّم الصقور الخضر أداءً باهتًا، رغم حصولهم على فرصة كبيرة للتقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء أضاعها سالم الدوسري".