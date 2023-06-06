كأس العرب للصالات: السعودية تتعادل مع الجزائر وليبيا تكسب طاجيكستان

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مع شقيقه الجزائري بنتيجة 4-4 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات والتي تحتضنها جدة خلال الفترة من 6-16 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات المغرب، مصر، ليبيا، العراق، الكويت، لبنان، الجزائر، فلسطين، موريتانيا، جزر القمر وطاجيكستان، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.
وكانت البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة جدة انطلقت اليوم بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب الوطني وشقيقه الجزائري لحساب المجموعة الأولى، فيما أقيمت مباراة ثانية شهدت فوز المنتخب الليبي على منتخب طاجيكستان بنتيجة 2-1 لحساب المجموعة ذاتها.
وكانت قرعة البطولة التي أجريت في وقت سابق أسفرت عن تواجد المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر، ليبيا وطاجيكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات المغرب، جزر القمر، الكويت ولبنان، بينما جاءت منتخبات مصر، العراق، فلسطين وموريتانيا في المجموعة الثالثة.
ويتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين ضمن أفضل ثالث.