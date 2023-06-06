كأس العرب للصالات: السعودية تتعادل مع الجزائر وليبيا تكسب طاجيكستان

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مع شقيقه الجزائري بنتيجة 4-4 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات والتي تحتضنها جدة خلال الفترة من 6-16 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات المغرب، مصر، ليبيا، العراق، الكويت، لبنان، الجزائر، فلسطين، موريتانيا، جزر القمر وطاجيكستان، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.