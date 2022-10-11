تحتضنها الأردن.. أخضر الطائرة يشارك في بطولة غرب آسيا للسيدات

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي مع رئيسة اللجنة النسائية عضو مجلس الإدارة أحلام العمري ونائب رئيسة اللجنة عضو مجلس إدارة الاتحاد حنان القحطاني، والذي حضره نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس والمدير التنفيذي للاتحاد نايف العبيد، حيث ناقش عددًا من المواضيع من أهمها: قرار المشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات الأولى في الأردن واعتماد برنامج إعدادي لها، ورسم الخطوط الأولية لبطولة الدوري النسائي الأول، وعقد دورات صقل للحكمات ودورات تأسيسية للمدربات في عدد من المناطق، إضافة للبحث عن جهاز فني خاص بالمنتخب النسائي.