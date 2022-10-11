تحتضنها الأردن.. أخضر الطائرة يشارك في بطولة غرب آسيا للسيدات

أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي أن الكرة الطائرة النسائية السعودية تجد الدعم الكامل من مجلس إدارة الاتحاد، مبينًا أن برامج عدة في انتظارها، مما يسهم في نشر وتطور هذه الرياضة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي مع رئيسة اللجنة النسائية عضو مجلس الإدارة أحلام العمري ونائب رئيسة اللجنة عضو مجلس إدارة الاتحاد حنان القحطاني، والذي حضره نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس والمدير التنفيذي للاتحاد نايف العبيد، حيث ناقش عددًا من المواضيع من أهمها: قرار المشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات الأولى في الأردن واعتماد برنامج إعدادي لها، ورسم الخطوط الأولية لبطولة الدوري النسائي الأول، وعقد دورات صقل للحكمات ودورات تأسيسية للمدربات في عدد من المناطق، إضافة للبحث عن جهاز فني خاص بالمنتخب النسائي.