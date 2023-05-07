"روسي".. حارس "النصر" يبلغ إدارة ناديه برغبته في فسخ عقده

كشف موقع "torcedores" أن الأرجنتيني "أوغستين روسي"، حارس مرمى النصر، أبلغ إدارة ناديه بأنه يرغب في إنهاء عقده ودياً، حيث إن الحارس غير راضٍ عن وجوده في النصر .
ووفقًا للموقع فإنه من المتوقع أن يصل وكيل اللاعب، إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، للتحدث في الأمور المادية بين الطرفين.
وأعلن نادي النصر تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني أوغستين روسي، حارس مرمى بوكا جونيورز السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى 30 يونيو المقبل مقابل مبلغ يقارب المليون دولار.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.