"روسي".. حارس "النصر" يبلغ إدارة ناديه برغبته في فسخ عقده

كشف موقع "torcedores" أن الأرجنتيني "أوغستين روسي"، حارس مرمى النصر، أبلغ إدارة ناديه بأنه يرغب في إنهاء عقده ودياً، حيث إن الحارس غير راضٍ عن وجوده في النصر .