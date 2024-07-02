مدافع الأهلي أفضل لاعب في مباراة تركيا والنمسا في ثُمن النهائي بـ"يورو 2024"

فاز مدافع فريق الأهلي، الدولي التركي ميريح ديميرال، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النمسا أمس الثلاثاء في آخر مباريات الدور ثُمن النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا.
وقاد مدافع فريق الأهلي منتخب بلاده للتأهل إلى ربع النهائي ببطولة الأمم الأوروبية؛ وذلك عقب فوزهم على النمسا بنتيجة 2-1 في المباراة الأخيرة من دور الـ16 التي جرت على ملعب لايبزغ الألمانية.
وافتتح ديميرال التسجيل قبل تمام الدقيقة الأولى. ويعد ذلك الهدف الأسرع في مراحل خروج المغلوب في البطولة عبر تاريخها، وثاني أسرع الأهداف في جميع المراحل التنافسية لنهائيات الأمم الأوروبية منذ انطلاقتها في عام 1960.
وعزز مدافع الأهلي تقدم منتخب بلاده في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة الـ59 بضربة رأسية رائعة، منحت تركيا بطاقة التأهل لربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2008.
وأصبح ديميرال بهذين الهدفين في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدرين الأربعة (السلوفاكي إيفان شرانز، والألماني جمال موسيالا، والجورجي جيورجيس ميكاوتادزي، والهولندي كودي جاكبو)، متساويًا مع 7 لاعبين آخرين في الرصيد التهديفي، بينهم جود بلينغهام وهاري كين.
ويتناصف مدافع الأهلي ومنتخب تركيا مع الهولندي دونيل مالين مركز الأكثر تهديفًا للمرحلة الأولى من الدور الذي يعرف بخروج المغلوب؛ إذ سجل الهولندي مالين هدفين في مرمى رومانيا خلال المباراة التي سبقت مواجهة تركيا والنمسا.
وستواجه تركيا في ربع النهائي منتخب هولندا في مواجهة تضم لاعبَيْن من دوري روشن السعودي للمنتخبَيْن، هما جورجينيو فينالدوم، والتركي ديميرال.