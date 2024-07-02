مدافع الأهلي أفضل لاعب في مباراة تركيا والنمسا في ثُمن النهائي بـ"يورو 2024"

فاز مدافع فريق الأهلي، الدولي التركي ميريح ديميرال، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النمسا أمس الثلاثاء في آخر مباريات الدور ثُمن النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا.