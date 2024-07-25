الفيصل يلتقي بلاعبي المملكة المشاركين بالأولمبياد في قرية الرياضيين بباريس

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين “باريس 2024″، ظهر اليوم الخميس، لاعبي فريق السعودية في قرية الرياضيين الأولمبية بباريس.
وأكد سموه في كلمته للاعبين المتواجدين في القرية، أن مشاركتهم الأولى في الأولمبياد بهذه الفئة العمرية هو خطوة هامة في بناء مسيرة الرياضة، الأمر الذي يعني أن المستقبل أمامهم -بإذن الله-، ومؤكداً ثقته بهم، بتقديم ما يليق باسم وعلم المملكة في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم.
يذكر أن بقية ممثلي المملكة في الأولمبياد، سينضمون لزملائهم في قرية الرياضيين غداً الجمعة، للمشاركة في مراسم حفل افتتاح الدورة، حيث يواصلون برامجهم الإعدادية في معسكر فريق السعودية في مدينة نورماندي الفرنسية، وعدد من الدول الأوروبية.