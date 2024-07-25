الفيصل يلتقي بلاعبي المملكة المشاركين بالأولمبياد في قرية الرياضيين بباريس

وأكد سموه في كلمته للاعبين المتواجدين في القرية، أن مشاركتهم الأولى في الأولمبياد بهذه الفئة العمرية هو خطوة هامة في بناء مسيرة الرياضة، الأمر الذي يعني أن المستقبل أمامهم -بإذن الله-، ومؤكداً ثقته بهم، بتقديم ما يليق باسم وعلم المملكة في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم.