"الفيصل" يبارك لبطلَي التايكوندو "دنيا أبوطالب ورياض الظافري" تحقيق الذهبية في البطولة الآسيوية

وأحرزت اللاعبة "دنيا" الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية السادسة والعشرين المقامة في مدينة "دانانغ الفيتنامية" في وزن 53 كجم بفوزها على لاعبة منتخب تايلاند بجولتين مقابل جولة واحدة، وتعد ميدالية اللاعبة الذهبية الأولى في تاريخ منافسات التايكوندو.