"الفيصل" يبارك لبطلَي التايكوندو "دنيا أبوطالب ورياض الظافري" تحقيق الذهبية في البطولة الآسيوية

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ التهنئة لبطلَي التايكوندو: "دنيا أبوطالب، ورياض الظافري" بمناسبة حصولهما على أولى الميداليات الذهبية في تاريخ اللعبة بالبطولات الآسيوية.
وكتب الأمير عبدالعزيز الفيصل تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أبارك لأبطال التايكوندو: دنيا أبوطالب، ورياض الظافري؛ تحقيق أولى الميداليات الذهبية في تاريخ اللعبة بالبطولات الآسيوية.. أبطالنا يكتبون التاريخ في كل الرياضات".
وأحرزت اللاعبة "دنيا" الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية السادسة والعشرين المقامة في مدينة "دانانغ الفيتنامية" في وزن 53 كجم بفوزها على لاعبة منتخب تايلاند بجولتين مقابل جولة واحدة، وتعد ميدالية اللاعبة الذهبية الأولى في تاريخ منافسات التايكوندو.
وحقق اللاعب "رياض الظافري" الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية في وزن "54" بتغلبه في النهائي المثير على نظيره الباكستاني بجولتين مقابل جولة.