كأس آسيا 2023 تستعد لتسجيل أرقام قياسية في البث التلفزيوني

تستعد كأس آسيا قطر 2023 للوصول إلى أكبر قاعدة من الجماهير في تاريخ البطولة، مع تواصل استعداد أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا للتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الثمين، خلال البطولة التي تقام في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير على امتداد تسعة ملاعب ذات مستوى عالمي.
ومن المنتظر أن تقوم 60 شبكة تلفزيونية بعرض المباريات، على امتداد أكثر من 160 دولة وإقليم بكافة أرجاء العالم، حيث تؤكد كأس آسيا قطر 2023 مكانتها كأكثر نسخة تحظى بالتغطية في تاريخ البطولة.
وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: يشدد الاتحاد على في إطار الرؤية والمهمة على ضمان بقاء كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في القارة، وعلى إقامة بطولات على مستوى عالمي للاعبين والفرق.
وأضاف: كيفما نظرنا للأمر، فإن عرض أهم بطولاتنا على مستوى الرجال في هذا العدد من الدول والأسواق، يؤكد أن طموحاتنا تتحقق، وهو يعكس المكانة المتنامية لكأس آسيا.