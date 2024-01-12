كأس آسيا 2023 تستعد لتسجيل أرقام قياسية في البث التلفزيوني

تستعد كأس آسيا قطر 2023 للوصول إلى أكبر قاعدة من الجماهير في تاريخ البطولة، مع تواصل استعداد أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا للتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الثمين، خلال البطولة التي تقام في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير على امتداد تسعة ملاعب ذات مستوى عالمي.