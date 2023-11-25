الأهلي يستهدف ضم اللاعب الإيطالي "تشيرو إيموبيلي"

كشف موقع "lalaziosiamonoi" عن رغبة مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لذات الموقع؛ فإن النادي الأهلي يصر على التعاقد مع إيموبيلي ليكون بديلًا عن البرازيلي فيرمينو لاعب الفريق، الذي لم يقدم حتى الآن الأداء المأمول منه هذا الموسم.
وكان تشيرو إيموبيلي قد تلقى عرضًا ضخمًا لمدة موسمين من نادي الشباب للعب في بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن المسؤولين السعوديين لديهم الرغبة في ضم لاعب لاتسيو للدروي السعودي، وأنهم على استعداد لتقديم عرض للاعب الإيطالي، بقيمة 20 مليون دولار سنويًّا.
ويلعب تشيرو إيموبيلي (33 عامًا)، لنادي لاتسيو الإيطالي منذ 2016، قادمًا من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لمدة موسم واحد، كما يلعب في صفوف المنتخب الإيطالي منذ 2014.