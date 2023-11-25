الأهلي يستهدف ضم اللاعب الإيطالي "تشيرو إيموبيلي"

ويلعب تشيرو إيموبيلي (33 عامًا)، لنادي لاتسيو الإيطالي منذ 2016، قادمًا من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لمدة موسم واحد، كما يلعب في صفوف المنتخب الإيطالي منذ 2014.