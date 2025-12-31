كريستيانو رونالدو ومواطنه فيليكس يتصدران قائمة هدافي دوري روشن

أنهى لاعبا النصر، قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه فيليكس، موسم 2025 متصدرَين قائمة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يملك كل منهما 13 هدفًا مع ختام الجولة الثانية عشرة، اليوم الأربعاء.
ويلاحق الثنائي النصراوي لاعبُ الخليج جوشوا كنج، برصيد 10 أهداف، ومن ثم يأتي في القائمة الرباعي: لاعبا القادسية جوليان وزميله ريتيغي، ولكل منهما 7 أهداف، فيما يملك لاعب الهلال ليوناردو، ولاعب التعاون مارتينيز، 6 أهداف لكل منهما.
يُذكر أن النصر يتربع على قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 31 نقطة، يليه الهلال بـ 29 نقطة، ويأتي التعاون ثالثًا برصيد 28 نقطة، ويُكمل الأهلي عقد مربع الكبار برصيد 22 نقطة.