كريستيانو رونالدو ومواطنه فيليكس يتصدران قائمة هدافي دوري روشن

أنهى لاعبا النصر، قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه فيليكس، موسم 2025 متصدرَين قائمة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يملك كل منهما 13 هدفًا مع ختام الجولة الثانية عشرة، اليوم الأربعاء.