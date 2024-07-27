فريق Smart Omega Empress يصنع التاريخ بتحقيقه لقب أول بطولة مخصصة للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ومن جانبها، صرحت اللاعبة شين "Shinoa" بيريز، الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في نهائيات البطولة، إضافة إلى مبلغ 50.000 دولار المخصص للجائزة: "لا تسعني الكلمات لوصف شعوري بهذا الإنجاز؛ فالأمر أشبه بالحلم. لقد نجحنا معًا في تحقيق هذا اللقب بعد سنوات طويلة من التدريب، الذي آتى ثماره ضمن أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم".