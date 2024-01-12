"سانتوس" البرازيلي يقدم عرضًا رسميًّا للاتحاد للتعاقد مع الحارس "مارسيلو غروهي"

تلقَّتْ إدارةُ نادي الاتحاد عرضًا رسميًّا من نادي سانتوس البرازيلي، للتعاقد مع "مارسيلو غروهي" حارس مرمى الفريق، خلال السوق الشتوي الحالي.
وأفاد الصحفي البرازيلي "فيليب دياس" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، بأن مسؤولي النادي البرازيلي قدّموا عرضًا رسميًّا لحارس المرمى "مارسيلو غروهي" من الاتحاد، الذي كان هدفًا أيضًا لنادي غريميو هذا الموسم.
وكانت قد ذكرت تقاريرُ صحفية أيضًا، أن "غروهي" يبحث عن نادٍ جديد للانضمام إليه بالميركاتو الشتوي الحالي، في ظلّ رغبة إدارة الاتحاد في ضمّ حارس محلي جديد، فيما ذكرت تقارير أخرى أن العديد من الأندية البرازيلية تتنافس لضمّ حارس الاتحاد.
وانضمّ "مارسيلو غروهي" البالغ من العمر 36 عامًا، إلى صفوف الاتحاد في 2018، قادمًا من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدّد الاتحادُ عقدَ الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.