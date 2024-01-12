"سانتوس" البرازيلي يقدم عرضًا رسميًّا للاتحاد للتعاقد مع الحارس "مارسيلو غروهي"

وكانت قد ذكرت تقاريرُ صحفية أيضًا، أن "غروهي" يبحث عن نادٍ جديد للانضمام إليه بالميركاتو الشتوي الحالي، في ظلّ رغبة إدارة الاتحاد في ضمّ حارس محلي جديد، فيما ذكرت تقارير أخرى أن العديد من الأندية البرازيلية تتنافس لضمّ حارس الاتحاد.