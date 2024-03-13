"مانشيني" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ويستضيف الأخضر في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.
وضمت قائمة مانشيني ( 28 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
و سيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة "الرياض"، بدءًا من يوم الأحد القادم.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي، يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد ستة نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن.