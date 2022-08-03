استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 .. انطلاق معسكر حكام دوري المحترفين في صربيا

ويتخلل المعسكر برنامج على فترتين صباحية ومسائية، حيث يجري الحكام خلال الفترة الصباحية تدريبات لياقية، تتبعها محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة إلى محاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد يقدمها عددٌ من المحاضرين الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".