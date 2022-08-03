استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 .. انطلاق معسكر حكام دوري المحترفين في صربيا

ينطلق اليوم الأربعاء المعسكر الإعدادي لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
وغادرت البعثة إلى مدينة نوفي ساد الصربية لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 15 أغسطس الجاري.
ويشهد المعسكر الإعدادي مشاركة 30 حكم ساحة بينهم 10 حكام شباب، ومشاركة 36 حكمًا مساعدًا بينهم 8 حكام مساعدين شباب.
ويتخلل المعسكر برنامج على فترتين صباحية ومسائية، حيث يجري الحكام خلال الفترة الصباحية تدريبات لياقية، تتبعها محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة إلى محاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد يقدمها عددٌ من المحاضرين الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويعاود الحكام التدريبات العملية في الفترة المسائية بتطبيقات على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة إلى تمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية، كما سيقوم الحكام خلال فترة المعسكر بإدارة مجموعة من المباريات الودية التي ستُقام في صربيا.