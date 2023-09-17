الاتحاد يستهدف التعاقد مع "ليفاندوفسكي" في يناير القادم

كشف موقع "okfichajes" الإسباني عن وضع نادي الاتحاد السعودي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، هدفًا للتعاقد معه في يناير القادم.
وأفاد الموقع الإسباني بأنه يتوقع بمجرد فتح السوق الشتوي ستقدم العديد من الأندية في السعودية عروضًا لضم اللاعب، وسيكون من أبرزها الاتحاد، الذي سيحاول بذل كل ما في وسعه للتعاقد معه.
وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يكون العرض السعودي كبيرًا جدًّا، لدرجة أنه من الصعب رفضه، وإذا كان الأمر كذلك فسيتغير مستقبل ليفاندوفسكي في يناير.
وسبق أن حاول مسؤولو نادي الهلال الاتصال بمهاجم برشلونة في أول يوليو الماضي، لكنه رفض العرض السعودي، وأشار إلى أنه يرغب في الاستمرار مع النادي الإسباني.
وانضم المهاجم البولندي إلى برشلونة في يوليو 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014 إلى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.