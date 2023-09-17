الاتحاد يستهدف التعاقد مع "ليفاندوفسكي" في يناير القادم

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يكون العرض السعودي كبيرًا جدًّا، لدرجة أنه من الصعب رفضه، وإذا كان الأمر كذلك فسيتغير مستقبل ليفاندوفسكي في يناير.