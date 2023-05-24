في البطولة العربية .. لاعب الأخضر "الغامدي" يحقق ذهبية البلياردو

حقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي الميدالية الذهبية في منافسات 10 كرات للناشئين اليوم في ثالث أيام منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تستضيفها الرياض حتى نهاية الشهر الميلادي الحالي بمشاركة 12 منتخبًا.
وجاء فوز الغامدي بالذهب بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة 8 /2 في المواجهة التي شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور ناصر الشمري.
وكان الغامدي قد وصل إلى نهائي المسابقة بعد تجاوزه في نصف النهائي البحريني حسين مروم الذي فاز بالبرونزية، ليرفع الأخضر رصيده في البطولة حتى الآن إلى ميداليتين "ذهبية وفضية".
وفي منافسات البلياردو زوجي 9 كرات تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي بجانب منتخبات لبنان والكويت والعراق.
وفي منافسات السنوكر تأهل لاعبا الأخضر أيمن العمري وزياد القباني إلى نصف نهائي المنافسات لفئة فردي الناشئين الذي سيُقام غدًا.