في البطولة العربية .. لاعب الأخضر "الغامدي" يحقق ذهبية البلياردو

وكان الغامدي قد وصل إلى نهائي المسابقة بعد تجاوزه في نصف النهائي البحريني حسين مروم الذي فاز بالبرونزية، ليرفع الأخضر رصيده في البطولة حتى الآن إلى ميداليتين "ذهبية وفضية".