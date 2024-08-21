انطلاق الأسبوع الأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وستكون جماهير كأس العالم للرياضات الإلكترونية على موعدٍ مع نهاية قوية مع وجود تلك الألعاب التي تتنوّع بين القتالية، والتصويب، وسباقات المحاكاة، التي تمزج بين الرياضات المختلفة. ويأتي الأسبوع الأخير بعد منافساتٍ قوية شهدها الأسبوع السابع؛ الذي شهد ثلاثة نهائيات لألعاب ذات شعبية كبيرة، هي: EA SPORTS FC 24 وCall of Duty: Modern Warfare III و StarCraft II.