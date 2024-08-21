انطلاق الأسبوع الأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بعد أسابيع عدة مملوءة بالحماس والإثارة شهدتها منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اقترب الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً من نهايته، مع استعداده لانطلاق منافسات بطولات الأسبوع الثامن والأخير التي ستُقام في 4 ألعاب جماهيرية، هي: Tekken 8 وPUBG Battlegrounds وRocket League وESL R1.
وستكون جماهير كأس العالم للرياضات الإلكترونية على موعدٍ مع نهاية قوية مع وجود تلك الألعاب التي تتنوّع بين القتالية، والتصويب، وسباقات المحاكاة، التي تمزج بين الرياضات المختلفة. ويأتي الأسبوع الأخير بعد منافساتٍ قوية شهدها الأسبوع السابع؛ الذي شهد ثلاثة نهائيات لألعاب ذات شعبية كبيرة، هي: EA SPORTS FC 24 وCall of Duty: Modern Warfare III و StarCraft II.
تنطلق بطولات الأسبوع الثامن من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، من خلال بطولة Tekken 8 ونزالاتها القوية المنتظرة بين أفضل 32 لاعباً من مختلف أنحاء العالم، الذين سيتنافسون في مجموع جوائز يبلغ مليون دولار.
كما يشهد اليوم ذاته انطلاق مرحلة المجموعات في بطولة PUBG Battlegrounds بمشاركة 24 فريقاً من نخبة الفرق العالمية في اللعبة، لمحاولة التأهل للنهائيات وفرصة الحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصّصة للبطولة البالغة مليونَي دولار.
وفي اليوم التالي، تُفتتح منافسات بطولة Rocket League التي تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع المحلي والدولي، بمشاركة 16 فريقاً، حيث ستلعب المنافسات بنظام 3 ضد 3، وتقام مرحلة المجموعات على مدار يومَيْن ومثلها لمرحلة النهائيات.
وتُقام أيضاً في اليوم نفسه بمجموع جوائز يبلغ 500,000 دولار، منافسات بطولة ESL R1 التي تضم 48 لاعباً يمثلون 12 من أفضل فرق سباقات المحاكاة عالمياً.