في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين نيوكاسل والسيتي.. وتشيلسي يضرب بالثلاثة

حسم التعادل الإيجابي "3-3" نتيجة المواجهة التي جمعت نيوكاسل يونايتد بضيفه مانشستر سيتي على ملعب "سانت جيمس بارك"، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف الضيوف كل من: الألماني إلكاي غوندوغان "6"، والنرويجي إيرلينغ هالاند "61"، والبرتغالي برناردو سيلفا "64"، في حين وقع الباراغواياني ميغيل ألميرون "28"، وكالوم ويلسون "39"، وكيران تريبيير "54" أهداف نيوكاسل.
وهو التعادل الأول للسيتي هذا الموسم بعد فوزين متتاليين على كل من: وست هام يونايتد "2-0"، وبورنموث "4-0"، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبرايتون.
في المقابل رفع نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط في المرتبة السادسة بعد تعادله في المرحلة الماضية مع برايتون دون أهداف، وفوزه في افتتاح منافسات البريميرليغ على نوتينغهام فورست "2-0".
ومُنِيَ فريقُ تشيلسي بهزيمة ساحقة أمام مضيفه ليدز يونايتد "0-3" في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "إيلاند رود" بمدينة ليدز، في إطار منافسات ذات الجولة.
ووقع على ثلاثية ليدز يونايتد كل من اللاعبين: الأمريكي برندن آرونسون، والإسباني رودريغو، والإنجليزي جاك هاريسون في الدقائق "33، 37، 69" من زمن اللقاء.