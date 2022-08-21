في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين نيوكاسل والسيتي.. وتشيلسي يضرب بالثلاثة

في المقابل رفع نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط في المرتبة السادسة بعد تعادله في المرحلة الماضية مع برايتون دون أهداف، وفوزه في افتتاح منافسات البريميرليغ على نوتينغهام فورست "2-0".