انطلاق عمليات بيع التذاكر للحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام بمشاركة أكثر من 8 آلاف رياضي ورياضية ومدربين ومشرفين، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، وتندرج تحتها أكثر من 230 منافسة رياضية، على جوائز تعد الأعلى من نوعها وبقيمة تتخطى 250 مليون ريال.