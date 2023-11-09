انطلاق عمليات بيع التذاكر للحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، بدء بيع تذاكر الدورة، حيث يمكن للجمهور شراء التذاكر اعتباراً من الخميس، لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي وحتى 10 ديسمبر المقبل.
وكشفت اللجنة المنظمة عن توفر تذاكر منطقة الرياضات بسعر 25 ريالاً فقط، التي تتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات للرياضة التي يختارها، بالإضافة إلى إمكانية حضور المسابقات الأخرى، التي تقام في المنطقة نفسها.
وتتوفر أيضاً تذكرة مخصصة لرياضات مختلفة، ويتم تحديد سعرها وفقاً لعدد أيام المنافسات التي تقام فيها اللعبة، فيما سيستمتع طلاب الجامعات بسعر مخفّض للتذكرة وذلك عبر تسجيلهم عند شراء التذاكر من خلال بريدهم الإلكتروني الجامعي.
وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً للأطفال دون 16 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.
جدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام بمشاركة أكثر من 8 آلاف رياضي ورياضية ومدربين ومشرفين، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، وتندرج تحتها أكثر من 230 منافسة رياضية، على جوائز تعد الأعلى من نوعها وبقيمة تتخطى 250 مليون ريال.