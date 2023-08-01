في مباراة شهدت تألق "فيرمينو".. الأهلي يسقط الشمال القطري بخماسية

بقيادة البرازيلي "فيرمينو" حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا «5-0» على الشمال القطري بعد تسجيله هدفين خلال المباراة التجريبية التي جرت، اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الخارجي في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
وأحرز فيرمينو الهدفين الأول والثالث، فيما جاءت الأهداف الأخرى عن طريق الفرنسي آلان ماكسيمان، وعبد الباسط هندي، وفهد الرشيدي.
والمباراة هي الأولى للألماني ماتياس يايسله الذي تولى تدريب الفريق، علمًا بأن الفريق خاض 3 مواجهات تجريبية سابقة خلال المعسكر الحالي تحت قيادة يوسف عنبر المدرب المؤقت.