في مباراة شهدت تألق "فيرمينو".. الأهلي يسقط الشمال القطري بخماسية

بقيادة البرازيلي "فيرمينو" حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا «5-0» على الشمال القطري بعد تسجيله هدفين خلال المباراة التجريبية التي جرت، اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الخارجي في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.