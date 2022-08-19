جدة تستضيف أول مباراة نسائية تشهدها المملكة لملاكمة السيدات

ينتظر عشّاق ومحبّو رياضة الملاكمة بشغفٍ بالغ، يوم غد السبت، مشاهدة "نزال البحر الأحمر"؛ حيث يترقّب العالم نزال العودة لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا"، الذي تستضيفه المملكة بمحافظة جدّة.
ويتضمن الحدث 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة من مساء غد، فيما ينطلق النزال الرئيس عند الواحدة بعد منتصف الليل؛ حيث تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الحكيمة؛ مما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.
وستشهد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أول مباراة نسائية تشهدها المملكة لملاكمة السيدات، وذلك على هامش بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر"، التي تجمع بين الملاكِمة البريطانية من أصول صومالية "رملا علي"، التي يحمل سجلها 6 انتصارات نظيفة، من بينها انتصار واحد بالضربة القاضية، ونظيرتها من الدومينيكان "كريستال جارسيا نوفا"، التي يحمل سجلها 10 انتصارات، جميعها بالضربة القاضية وخسارتان.
وسوف يجمع "نزال البحر الأحمر" المرتقب بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، مع حامل اللقب الأوكراني أليكساندر أوسيك البالغ من العمر 35 عامًا.
وكان أوسيك قد وضع حدًّا لهيمنة جوشوا "32" على اللقب العالمي للوزن الثقيل، بإسقاطه على أرضه ملعب توتنهام هوتسبر في لندن بحضور 60 ألف متفرج بإجماع الحكام بالنقاط في 25 سبتمبر الماضي.
ويتضمن "نزال البحر الأحمر" مجموعة من المواجهات الثانوية "الأندر كارد"، التي ستنطلق قبل النزال التاريخي؛ حيث ستضم عددًا من أبرز الأسماء في عالم الملاكمة؛ إذ يواجه البطل السعودي "زياد المعيوف"، الملاكم الأوكراني للوزن الخفيف الثقيل "دانيال لابين"؛ حيث يحمل المعيوف 5 انتصارات نظيفة، ويسعى إلى مواصلة مسيرته الرياضية الناجحة، وتعزيز خبراته.
ويشارك نجم الوزن الثقيل الأوكراني "فيليب هرغوفيتش"، الذي يحمل في سجله 14 انتصارًا خاليًا من الهزائم، من بينها 12 انتصارًا بالضربة القاضية، عندما يواجه الملاكم الصيني "تشانغ زيلي"، وفي رصيده تعادل واحد و24 انتصارًا نظيفًا، من بينها 19 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للقب بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة "IBF" للوزن الثقيل.
كما ستشهد المنافسات نزالًا للملاكم الأوكراني "دانيل لابين" من الوزن الثقيل الأخف، الذي يحمل في سجله 5 انتصارات نظيفة.
ويعود النجم البريطاني "كالوم سميث"، الذي سجل 28 انتصارًا من بينها 20 فوزًا بالضربة القاضية وخسارة واحدة، إلى الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، التي شهدت في شهر سبتمبر 2018 فوزه على مواطنه "جورج جروفز" في الجولة السابعة من نزالهما، وحصوله على لقب السوبر العالمي للملاكمة في الوزن المتوسط، بالإضافة إلى فوزه ببطولة محمد علي كلاي للملاكمة.
ويواجه "سميث"، وهو الأول عالميًّا عن فئة الوزن الخفيف الثقيل، وفق تصنيف المجلس العالمي للملاكمة "WBC"، الملاكم الفرنسي "ماتيو بودرليك" بطل أوروبا والمصنف ثانيًا عالميًّا، الذي يحمل 21 انتصارًا وخسارة واحدة؛ من بينها 12 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للمنافسة على اللقب العالمي الذي يحمله الملاكم الروسي "أرتور بيتربيف"؛ حيث تمثلت آخر مشاركات سميث على الحلبة في نزال ثانوي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي في ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن إطار منافسات النزال الأول بين "أوسيك" و"جوشوا"، عندما تغلّب على الملاكم "لينين كاستيلو" بالضربة القاضية خلال الجولة الثانية من نزالهما، ليواصل "سميث" بذلك مسيرة انتصاراته، بعد خسارته بالنقاط قبل ذلك أمام المكسيكي "ساول ألفاريز" "الملقّب بـكانيلو".
وسيحصل الفائز على لقب إضافي، وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع، فيما يسعى البريطاني "جوشوا" إلى استعادة ألقابه مجددًا في المملكة؛ حيث سبق له أن فعل ذلك عام 2019 عندما تغلّب على المكسيكي "آندي رويز جونيور" في الدرعية.
ويُعد "نزال البحر الأحمر" من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستقام على أرض المملكة، هو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة؛ حيث تشهد هذه اللعبة نموًّا ملموسًا في شعبيتها بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ300%، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.
يُذكر أن هذا النزال ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة بعد النزال الذي أقيم على حلبة "الدرعية" في شهر ديسمبر من عام 2019م، الذي توج فيه الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.