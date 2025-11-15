ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات.. "الأخضر" تحت 23 يخسر مباراة العراق

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم من نظيره العراقي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها الأخضر ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها في مدينتَي الرياض وجدة.