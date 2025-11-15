ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات.. "الأخضر" تحت 23 يخسر مباراة العراق

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم من نظيره العراقي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها الأخضر ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها في مدينتَي الرياض وجدة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المواجهة بقائمة مكوّنة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، عبدالرحمن العبيد، محمد الدوسري، سليمان هزازي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، راكان الغامدي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري، عبدالله رديف.
ومن جهة أخرى، استبعد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اللاعب عباس الحسن، نظير إصابة تعرّض لها، تمثّلت في قطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.
يُذكر أن الأخضر تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، إلى جانب منتخبات فيتنام والأردن وقيرغيزستان.