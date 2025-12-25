سيدات القادسية تحت 17 عامًا يتوجهن إلى جدة لملاقاة الاتحاد في الدوري الممتاز

اختتم فريق سيدات القادسية تحت 17 عامًا لكرة القدم تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تُقام عند الساعة 3:50 مساءً على الملعب الرديف بنادي الاتحاد في جدة.
وقاد الحصة التدريبية المدرب البرازيلي "ويلسون"، حيث اشتملت على تمارين لياقية للإحماء، ثم تطبيقات تكتيكية وفنية متنوعة، إلى جانب تنفيذ الخطة التي يعتزم الفريق الاعتماد عليها في اللقاء المرتقب.
وغادرت بعثة الفريق إلى مدينة جدة، وسط أجواء من الحماس والتركيز، وارتفاع الروح المعنوية بين اللاعبات.
يُذكر أن فارسات القادسية يحتللن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويواصلن السعي بقوة نحو المنافسة على اللقب.