سيدات القادسية تحت 17 عامًا يتوجهن إلى جدة لملاقاة الاتحاد في الدوري الممتاز

اختتم فريق سيدات القادسية تحت 17 عامًا لكرة القدم تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تُقام عند الساعة 3:50 مساءً على الملعب الرديف بنادي الاتحاد في جدة.