بعد فوز الأهلي على الحزم: "البريكان" غير راضٍ عن مستوى زملائه و"مجرشي" يهدي الجائزة لابنته

أبدى مهاجم الأهلي فراس البريكان سعادته بالفوز على الحزم بثنائية، لكنه أكد أن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، فيما أهدى الظهير الأيمن علي مجرشي جائزة رجل المباراة لابنته.
وقال "البريكان": مبروك للملوك، لكن كلاعبين لسنا راضين عن مستوانا في الفترات الأخيرة، وهذا شيء طبيعي، الأهم حصلنا على النقاط الثلاث، فيه أخطاء كثيرة تصير وإن شاء الله نعدلها في المباريات القادمة، وفي حال مستوانا سنحتفل حينها.
وعن عدم احتفاله بالهدف قال "البريكان": قد لا تسجل دائمًا وأنت في أفضل حال؛ مرات نكون سيئين وتأتي الفرص، فمثلًا في الشوط الأول تحققت لنا فرصتان ولم نستغلهما، لكن في الشوط الثاني تداركنا الأمور، وفي المباريات القادمة سنعدل الأخطاء ونحتفل أكثر.
من جانبه، أكد مدافع الأهلي علي مجرشي أن الانتصار جاء بفضل تكاتف اللاعبين ودعم الجماهير، قائلًا: الحمد لله على كل حال، التوفيق من ربي ودعم الجمهور هو السبب. وتابع: في الجهة المقابلة لخانتي هناك اللاعب "فابيو مارتينيز" ولعبت معه من قبل وأعرف أسلوبه، والحمد لله قدمنا مباراة جميلة.
وعن المواجهة ضد أمير سعيود أوضح: تقريبًا ما قابلته إلا في كرة أو كرتين، ونحاول دائمًا نسعد الجماهير الأهلاوية، والحمد لله على النقاط الثلاث.
وحول ثقة المدرب يايسله فيه، قال: هذا أقل شيء نقدمه للجماهير، والتقدير والثقة تأتي من المدرب، وحتى الإجابة على سؤالك قد تأتي منه، ونحن نحاول نتطور بارتفاع تدريجي في التدريبات والمباريات.
وفي ختام حديثه، أهدى مجرشي جائزة رجل المباراة لابنته.