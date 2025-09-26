بعد فوز الأهلي على الحزم: "البريكان" غير راضٍ عن مستوى زملائه و"مجرشي" يهدي الجائزة لابنته

من جانبه، أكد مدافع الأهلي علي مجرشي أن الانتصار جاء بفضل تكاتف اللاعبين ودعم الجماهير، قائلًا: الحمد لله على كل حال، التوفيق من ربي ودعم الجمهور هو السبب. وتابع: في الجهة المقابلة لخانتي هناك اللاعب "فابيو مارتينيز" ولعبت معه من قبل وأعرف أسلوبه، والحمد لله قدمنا مباراة جميلة.