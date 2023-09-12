"ماركا" : 100 يوم لريال مدريد من دون بنزيما.. خيبة أمل كبيرة والأهداف باتت تُسجل مصادفة

وأضافت الصحيفة: "في يوم 5 يونيو، استيقظ ريال مدريد حزيناً بسبب بنزيما، بعد الإعلان المفاجئ عن وداعه، إنه ليس مجرد رقم 9، بل واحد من الأساطير، ثاني أفضل هداف في التاريخ، لاعب حصل على أكبر عدد من الألقاب إلى جانب مارسيلو، فائز بـ 5 بطولات دوري أبطال أوروبا".