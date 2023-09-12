"ماركا" : 100 يوم لريال مدريد من دون بنزيما.. خيبة أمل كبيرة والأهداف باتت تُسجل مصادفة

بعد رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما وانتقاله إلى نادى الاتحاد، كشفت صحيفة "Marca" الإسبانية عن الأزمة التي تواجه نادي ريال مدريد الإسباني.
وقالت الصحيفة الإسبانية: "100 يوم لريال مدريد من دون بنزيما، ضربة لا يزال يشعر بها الفريق الإسباني، فهناك خيبة أمل كبيرة دون الرقم 9 باتت الأهداف تسجل مصادفة".
وأضافت الصحيفة: "في يوم 5 يونيو، استيقظ ريال مدريد حزيناً بسبب بنزيما، بعد الإعلان المفاجئ عن وداعه، إنه ليس مجرد رقم 9، بل واحد من الأساطير، ثاني أفضل هداف في التاريخ، لاعب حصل على أكبر عدد من الألقاب إلى جانب مارسيلو، فائز بـ 5 بطولات دوري أبطال أوروبا".
وتابعت الصحيفة: "كريم انتقل إلى السعودية، ليعطي ريال مدريد ضربة لم يتمكن من التغلب عليها بعد، فالنادي الإسباني لم يتمكن حتى الآن من نسيان بنزيما والفراغ الذي تركه لم يستطع سده بالكامل".
وأكّدت أن رحيله غير المتوقع لم يؤدِ إلا إلى زيادة تأثير خسارة ريال مدريد لاعباً بمستواه وقدراته ومسيرته المهنية الرائعة.