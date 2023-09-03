نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار 2023 في العاصمة الرياض

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، افتتح الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم الأحد، بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.
ورحب "ابن جلوي " في الكلمة التي ألقاها بالوفود المشاركة في البطولة، وقال: "نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال 2023 للكبار"، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.
وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الملكي السعودي، ثم كلمة لمحمد الحربي أكد فيها أن الرياضة بالمملكة تعيش نهضة شاملة من حيث الاستضافات أو المشاركات، في ظل الدعم السخي واللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ومتابعة وحرص وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وقال: "رؤية المملكة 2030، تشجع الاتحادات الرياضية على استضافة أهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وهي تجسد الطموح السعودي الذي يوازي "جبل طويق"، كما قال الملهم وعرّاب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان".
وقدم محمد جلود في كلمته، شكر وتقدير الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للاتحاد السعودي لرفع الاثقال ولجميع العاملين في اللجنة المنظمة للبطولة على تسهيل كافة المعوقات، والعمل طوال اليوم لراحة البعثات الرياضية.
وأبدى جلود فخره واعتزازه أن تكون بطولات العالم لرفع الأثقال، إحدى المحطات التي عايشت التغيير الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، والتي تستضيف العديد من البطولات والأحداث الرياضية العالمية وفي مختلف الألعاب، موجهاً شكره الخاص لقيادة المملكة على ما توليه من دعم كبير للرياضة العالمية؛ أسهم في ظهور لاعب كبير على مستوى الرياضة العالمية اسمه: المملكة العربية السعودية.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي استمرت لمدة 40 دقيقة، واحتوت على "أوبريت غنائي"، وعرض فني قدمته فرقة "زوركاروه" العالمية لفن الأكروبات النمساوية، وعدد من الفقرات الفنية التي تناولت التراث السعودي والعرضة السعودية والسامري.
تنطلق المنافسات غداً الاثنين، بإقامة أربعة أوزان، وهي: (49 كجم سيدات)، (55 كجم رجال)، (45 كجم سيدات)، (61 كجم رجال).
وتدشن الرباعة منيرة الرويتع، مشاركة أخضر الأثقال في البطولة، عندما تتواجد في منافسات مجموعة (D) لوزن (49 كجم) عند الحادية عشرة والنصف صباحاً. ويتواجد زميلها الرباع أمجد الغانم، في منافسات وزن (55 كجم) ضمن مجموعة (B) عند الرابعة والنصف عصراً. وتأمل الرباعة غادة الطاسان، لنيل أولى الميداليات السعودية في البطولة، عندما تشارك في مجموعة (A) لمنافسات وزن 45 كجم عند السابعة مساءً. ويختتم الرباع هاشم الخضراوي، مشاركة الأخضر في اليوم الأول من البطولة، عندما يشارك في مجموعة (D) لوزن 61 كجم بداية من التاسعة والنصف مساءً.
ناقشت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، لوائح وتنظيمات البطولة، والتعديلات الجديدة في قانون ميزان رفع الأثقال من حيث آلية الرفع واحتساب النقاط واحتساب المخالفات، وذلك في الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم في الرياض بحضور جلود والحربي.
يذكر أن لجنة الحكام تضم 10 حكام سعوديين لأول مرة في تاريخ بطولات العالم لرفع الأثقال.