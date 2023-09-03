نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار 2023 في العاصمة الرياض

وتدشن الرباعة منيرة الرويتع، مشاركة أخضر الأثقال في البطولة، عندما تتواجد في منافسات مجموعة (D) لوزن (49 كجم) عند الحادية عشرة والنصف صباحاً. ويتواجد زميلها الرباع أمجد الغانم، في منافسات وزن (55 كجم) ضمن مجموعة (B) عند الرابعة والنصف عصراً. وتأمل الرباعة غادة الطاسان، لنيل أولى الميداليات السعودية في البطولة، عندما تشارك في مجموعة (A) لمنافسات وزن 45 كجم عند السابعة مساءً. ويختتم الرباع هاشم الخضراوي، مشاركة الأخضر في اليوم الأول من البطولة، عندما يشارك في مجموعة (D) لوزن 61 كجم بداية من التاسعة والنصف مساءً.