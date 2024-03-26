ضمن بطولة مونتايغو الدولية .. الأخضر تحت 17 يخسر مواجهة الأرجنتين

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، من منتخب الأرجنتين بنتيجة 0-5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن افتتاح مشاركتيهما في بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة في فرنسا حتى الأول من شهر إبريل المقبل.