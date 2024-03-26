ضمن بطولة مونتايغو الدولية .. الأخضر تحت 17 يخسر مواجهة الأرجنتين

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، من منتخب الأرجنتين بنتيجة 0-5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن افتتاح مشاركتيهما في بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة في فرنسا حتى الأول من شهر إبريل المقبل.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة: فهد الحقباني في حراسة المرمى، سعيد الزريق، أبو بكر سعيد، مؤيد سليم، سعيد الدوسري، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، صبري دهل، الوليد العوفي، سالم عبدالله.
يُذكر أن الأخضر تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة مونتايغو الدولية، والتي تضم إلى جواره منتخبات فرنسا، الأرجنتين، وساحل العاج.