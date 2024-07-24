النصر يستهدف الجمع بين نجم مانشستر يونايتد بمواطنه كريستيانو رونالدو

وشدّدت على أن النصر مصمم على التعاقد مع "فرنانديز"، خاصة بعد انزعاج اللاعب البرتغالي الدولي من الشائعات التي تشير إلى أن المالك المشارك لمانشستر يونايتد السير "جيم راتكليف" على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة له.