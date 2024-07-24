النصر يستهدف الجمع بين نجم مانشستر يونايتد بمواطنه كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النصر في كسب خدمات البرتغالي "برونو فرنانديز" نجم مانشستر يونايتد بالسوق الصيفي الجاري.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "Sport": "فإن النصر سيبذل كل ما في وسعه للجمع بين "برونو فرنانديز" ومواطنه "كريستيانو رونالدو" بالموسم الجديد.
وشدّدت الصحيفة على أنه يمكن أن يجتمع لاعب خط الوسط البرتغالي "برونو فرنانديز" قريبًا مع قائد منتخبه الوطني "كريستيانو رونالدو"، في نفس النادي هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة، وفقًا لـ"ESPN"، إلى أن مسؤولي النادي السعودي يقومون بإعداد عرض لجذب قائد مانشستر يونايتد.
وشدّدت على أن النصر مصمم على التعاقد مع "فرنانديز"، خاصة بعد انزعاج اللاعب البرتغالي الدولي من الشائعات التي تشير إلى أن المالك المشارك لمانشستر يونايتد السير "جيم راتكليف" على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة له.
وانضمّ "فيرنانديز" لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 29 عامًا؛ إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 70 مليون يورو.