على ملعب أكاديمية أسباير .. الأخضر تحت 23 يواصل تدريباته في معسكر قطر

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.