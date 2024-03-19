على ملعب أكاديمية أسباير .. الأخضر تحت 23 يواصل تدريباته في معسكر قطر

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب أكاديمية أسباير، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي، تلاها مناورة مصغّرة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.