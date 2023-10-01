رياضة

دوري أبطال آسيا: سباهان أصفهان الإيراني أمام الاتحاد.. والنصر في مواجهة استقلال الطاجيكي

في افتتاح الجولة الثانية اليوم
كأس آسيا
كأس آسيا

يشارك ناديا الاتحاد والنصر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024 حيث تقام المباريات، اليوم الاثنين، على النحو التالي:

سباهان أصفهان الإيراني - الاتحاد السعودي ( المجموعة الثالثة )

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نقش جهان في إيران.

يدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي بالمركز الثاني كلا من سباهان أصفهان.

ويتربع الاتحاد على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي سباهان ثانياً بنقطة واحدة.

النصر السعودي - استقلال الطاجيكي ( المجموعة الخامسة )

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

ويحتل النصر صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي استقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري بالمركز الثاني، في حين يقع بيرسبوليس في المركز الأخير بدون أي نقاط.

دوري أبطال آسيا
نادي الاتحاد
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