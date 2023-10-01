دوري أبطال آسيا: سباهان أصفهان الإيراني أمام الاتحاد.. والنصر في مواجهة استقلال الطاجيكي

يشارك ناديا الاتحاد والنصر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024 حيث تقام المباريات، اليوم الاثنين، على النحو التالي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نقش جهان في إيران.
يدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي بالمركز الثاني كلا من سباهان أصفهان.
ويتربع الاتحاد على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي سباهان ثانياً بنقطة واحدة.
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.
ويحتل النصر صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي استقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري بالمركز الثاني، في حين يقع بيرسبوليس في المركز الأخير بدون أي نقاط.