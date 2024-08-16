كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. استمرار مرحلة المجموعات في بطولات الأسبوع السابع

واستطاع اللاعب الكوري بارك ريونج-وو "Dark" حجز مقعده مبكرًا في الدور نصف النهائي لبطولة StarCraft II بعد تفوقه على جميع لاعبي المجموعة الأولى وتجاوزه لمواطنه شو سيونج-جو "Maru" بنتيجة 3-2 في المواجهة الأخيرة. وبعد العديد من المواجهات القوية في المجموعة الثانية، تمكّن الفرنسي كليمان دوبلانشي "Clem" من اللحاق بالكوري بارك في الدور نصف النهائي بعد تفوقه على مرشح البطولة الأول الفنلندي جونا سوتالا "Serral" بنتيجة 3-0.