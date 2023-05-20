"تايكوندو الهلال" يُحرز كأسي "الأبطال" للبراعم والناشئين لأندية "A"

أحرز فريق التايكوندو بنادي الهلال، كأسي الأبطال للبراعم والناشئين ببطولة المملكة لأندية "A"، التي استضافتها مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، بمشاركة 294 لاعبًا يمثلون 28 ناديًا.
وجاءت البداية بتربع فريق الهلال على بطولة الناشئين، بأربع ذهبيات و531 نقطة. فيما جاء الفرع ثانيًا بثلاث ذهبيات و428 نقطة، والرياض ثالثًا بذهبية و245 نقطة، والشباب رابعًا بـ215 نقطة.
وفي منافسات درجة البراعم واصل صغار الهلال السيطرة، وتمسكوا بالقمة بجدارة بذهبيتين و427 نقطة.
وحقق فريق "سدير" مفاجأة غير متوقعة بحصوله على الترتيب الثاني، لأول مرة في تاريخه بعد نيله ذهبيتين و280 نقطة. وحل فريق الشباب ثالثًا بذهبيتين و278 نقطة، والفيصلي رابعًا بذهبية و239 نقطة.
من جانبه قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن ظافر الشهري: إن تنظيم مثل تلك البطولات التي تضم نخبة أبطال المملكة في مدينة تبوك؛ يتم وفقًا للخطط الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد السعودي للتايكوندو هذا الموسم.
وأضاف "الشهري"، أن الهدف هو نشر ثقافة اللعبة والتعريف بها في مناطق المملكة؛ لافتًا إلى أنه يندرج تحت مظلة الاتحاد قرابة 65 ناديًا من مختلف المناطق والمحافظات.