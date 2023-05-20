"تايكوندو الهلال" يُحرز كأسي "الأبطال" للبراعم والناشئين لأندية "A"

من جانبه قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن ظافر الشهري: إن تنظيم مثل تلك البطولات التي تضم نخبة أبطال المملكة في مدينة تبوك؛ يتم وفقًا للخطط الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد السعودي للتايكوندو هذا الموسم.