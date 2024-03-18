مدافع الاتحاد "الموسى" يتوج بجائزة "نجم المستقبل" في دوري أبطال آسيا

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على منصة (إكس) فقد حصل صاحب الـ21عامًا على الغالبية العظمى من أصوات المصوتين والبالغ عددهم ( 5٬075 صوتًا) بنسبة وصلت إلى 77،6 % من الأصوات.