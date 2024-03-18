مدافع الاتحاد "الموسى" يتوج بجائزة "نجم المستقبل" في دوري أبطال آسيا

فاز مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سعد الموسى بجائزة نجم المستقبل في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023/2024.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة لاعبين صاعدين قدموا عروضًا لافتة للنظر خلال مباريات دور ربع نهائي أغلى البطولات القارية للأندية وهم "مروان الصحفي وسعد الموسى، والياباني ريكو ياماني لاعب فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، والكوري الجنوبي كيم جيونغ-هون حارس نادي تشونبوك هيونداي موتورز".
ووفقًا للحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على منصة (إكس) فقد حصل صاحب الـ21عامًا على الغالبية العظمى من أصوات المصوتين والبالغ عددهم ( 5٬075 صوتًا) بنسبة وصلت إلى 77،6 % من الأصوات.