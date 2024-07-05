"الأخضر" تحت 19 عامًا يُتوَّج بطلًا لبطولة اتحاد غرب آسيا 2024 لكرة القدم

تُوِّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024؛ وذلك عقب فوزه على نظيره الإماراتي بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
وسجل هدف الفوز والانتصار الثمين للمنتخب السعودي المهاجم المتألق طلال حاجي برأسية جميلة في الدقيقة الـ43 من مجريات الشوط الأول.
وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى قبل النهائي بصفته بطلاً للمجموعة الأولى برصيد ٥ نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن المنتخب اليمني، فيما حل المنتخب العُماني بالمركز الثالث (4) نقاط، وحل المنتخب الكويتي رابعًا بنقطة.
وفي المقابل، جاء تأهُّل المنتخب الإماراتي بتصدُّره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السوري بوصفه أفضل منتخب يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الفلسطيني بالمركز الثالث بأربع نقاط، والبحريني رابعًا بنقطة واحدة.
يشار إلى أن البطولة أقيمت بمشاركة قياسية بواقع 12 منتخبًا، وُزعت على ثلاث مجموعات. ولعبت المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وتأهل أول كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم تأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.