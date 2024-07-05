"الأخضر" تحت 19 عامًا يُتوَّج بطلًا لبطولة اتحاد غرب آسيا 2024 لكرة القدم

يشار إلى أن البطولة أقيمت بمشاركة قياسية بواقع 12 منتخبًا، وُزعت على ثلاث مجموعات. ولعبت المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وتأهل أول كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم تأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.