في مباراة مؤجلة من الجولة 11 من دوري يلو.. الأهلي والعين "سلبية"

خرج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالتعادل السلبي أمام مستضيفه العين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، في لقاء مؤجل من الجولة 11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم عبدالرحمن السلطان .
الشوط الأول كان الاستحواذ للأهلي، لكن كان سلبيًا، كما أخفق هيثم عسيري في الدقيقة 45 في وضع فريقه الأهلي في المقدمة، بعد أن أرسل كرة أرضية من داخل الصندوق العيناوي.
وفي الشوط الثاني كاد هشام بلقوري أن يفتتح التسجيل للعين عند الدقيقة 53 لولا براعة حارس الأهلي محمد الربيعي في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر .
بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز السادس برصيد 16 نقطة (متبقي له 3 مباريات مؤجلة)، والعين في المركز ما قبل الأخير ( 17 ) برصيد 9 نقاط.