في مباراة مؤجلة من الجولة 11 من دوري يلو.. الأهلي والعين "سلبية"

خرج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالتعادل السلبي أمام مستضيفه العين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، في لقاء مؤجل من الجولة 11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم عبدالرحمن السلطان .