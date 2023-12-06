دورة الألعاب السعودية الثانية: وزير الرياضة "الفيصل" يتابع المنافسات.. ونهائي السلة يجمع الهلال والنصر

يلتقي غداً الخميس فريقا الهلال والنصر في المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة للرجال، التي ستقام الساعة 6 مساءً في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وكان الهلال قد تفوّق في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره الأهلي بنتيجة 81-51، فيما فاز النصر على أحد بنتيجة 75-73. وسيسبق اللقاء، مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمع أحد مع الأهلي عند الساعة 4 عصراً.