دورة الألعاب السعودية الثانية: وزير الرياضة "الفيصل" يتابع المنافسات.. ونهائي السلة يجمع الهلال والنصر

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، منافسات النسخة الثانية لبطولة الرياضات السعودية 2023، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، مدير الدورة، والأميرة دليل بنت نهار، نائب مدير الدورة، في مجمع ملاعب التنس بأكاديمية مهد، وشهد جزءاً من منافسات اليوم في مدرجات الجماهير.
وتجوّل بعدها "الفيصل" في منطقة المشجعين للدورة، حيث تفقد كافة الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها المنطقة أبرزها الأكاديمية الأولمبية السعودية ومنطقة تحديات غينيس، ومنطقة الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما تابع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جانباً من مباريات كرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها منطقة المشجعين.
واختتم وزير الرياضة جولته التفقدية في صالة السباحة، حيث اطلع على منافسات الشطرنج.
توجت أضواء العريفي مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، اللاعبة العنود الضفيان بذهبية وزن تحت 60 كجم، في منافسات الجوجيتسو التي اختتمت اليوم الأربعاء في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، فيما حصلت لاما المدني على الميدالية الفضية، ونالت مرام محمد ونورة الدخيل الميدالية البرونزية.
وفي منافسات وزن فوق 60 كجم، حصدت هاجر جليلي الميدالية الذهبية، ونالت هبة الجعلي الميدالية الفضية، وحصلت لينا قاري على الميدالية البرونزية.
توّج عبدالعزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبد الملك آل مرضي ذهبية وزن تحت 66 كجم، تلاه بالفضية فارس كشميري فيما حصل على البرونزية عمران ستراوس وخالد المكينزي.
وأحرز محمد بن حريمل ذهبية وزن تحت 77 كجم، وحصد محمد أناروف الفضية، وأحرز البرونزية مهند عزيز ويوسف الماجد.
وفي وزن تحت 88 كجم، حصد الذهبية عمر ندا ونال الفضية عبدالرحمن أبو رميلة وحصل على البرونزية أسامة السماري وخالد الغامدي.
وحسم سلطان قنديل ذهبية وزن فوق 88 كجم، تلاه بالفضية عبد المحسن المحيا فيما نال البرونزية أحمد سعود وفارس الماجد.
تختتم يوم غد الخميس منافسات فنون القتال المختلطة في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، التي استمرت على مدى يومين، وستقام غداً ثلاثة نهائيات بحضور رئيس الاتحاد للفنون القتال المختلطة، كريث براون، حيث تبدأ المواجهة الأولى عند الساعة 4.00 عصرا في وزن تحت 61.2 كجم بين مالك باسهل والعباس الحداد، وستجمع المواجهة الثانية في وزن تحت 70.3 كجم بين أحمد المفرج ومحمد المفيريج، فيما يلتقي في المواجهة النهائية الثالثة تحت وزن 83.9 كجم محمد أسوم وأحمد إبراهيم.
يلتقي غداً الخميس فريقا الهلال والنصر في المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة للرجال، التي ستقام الساعة 6 مساءً في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وكان الهلال قد تفوّق في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره الأهلي بنتيجة 81-51، فيما فاز النصر على أحد بنتيجة 75-73. وسيسبق اللقاء، مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمع أحد مع الأهلي عند الساعة 4 عصراً.
تختتم يوم غد الخميس منافسات كرة السلة للسيدات، بمواجهة فريقا جدة يونايتد (حامل اللقب) والعاصمة، التي ستقام الساعة 12 ظهر غد الخميس، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وكان فريق جدة يونايتد قد تجاوز الاتحاد بنتيجة 53-29 في الدور نصف النهائي، فيما تخطى فريق العاصمة نظيره الهلال بنتيجة 58-41.
وتسبقهما مباراة تحديد المركز الثالث بين الهلال والاتحاد عند الساعة 10 صباحاً.
تصدر فريق مضر ترتيب المجموعة الأولى في منافسات كرة اليد (للرجال) بـ6 نقاط بعد فوزه اليوم على نادي القارة صاحب المركز الثاني في المجموعة، بنتيجة 23-22، وحافظ الزلفي على المركز الثالث بعد تغلبه على الجيل متذيل المجموعة بنتيجة 25-24.
وضمن المجموعة الثانية، واصل الخليج سيطرته على صدارة المجموعة بعد أن هزم صاحب المركز الثاني نادي الصفا بنتيجة 27-24، كما كسب المحيط نظيره النجوم بنتيجة 47-19، ليبقى المحيط في المركز الثالث أمام النجوم.
ومن المقرر أن تقام 3 مباريات غد الخميس، فضمن المجموعة الرابعة يلتقي الهدى مع الوحدة، وضمن المجموعة الثالثة، يتواجه الأهلي مع النور، والحزم مع العدالة.
تأهل فريق النور إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد (فئة الشباب) التي أقيمت في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء على الوحدة بنتيجة 33-27 ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق الهدى على الحزم بنتيجة 33-23 ضمن المجموعة ذاتها.
وستقام يوم غد الخميس 3 مباريات، حيث سيتواجه (الهلال والأهلي) في المباراة الأولى و(القارة ومضر) في المباراة الثانية، و(الصفا والخليج) في المباراة الثالثة.
تشهد منافسات الشطرنج التي انطلقت السبت الماضي وتستمر لمدة 9 أيام، تواجد ثلاثة أشخاص من اللجنة الطبية طوال مدة المنافسة.
وتتراوح ساعات عمل فريق العمل الطبي ما بين 11 إلى 12 ساعة، لمتابعة الحالات التي تستدعى الجهاز، والتي يأتي من أبرزها ارتفاع أو انخفاض السكر، أو الصداع، أو ارتفاع وانخفاض الضغط.
وتحتوي منافسات الشطرنج على تعليمات بسحب جوالات المشاركين في المنافسة، وتهيئة أجواء صامتة للاعبين.
تأهل فريقا مركز الصم بحائل، ونادي الصم بجدة، إلى دور الثمانية لمنافسات كرة قدم الصالات للصم، في صالة نادي النصر، بعدما فاز الأول على مركز الصم بأبها بنتيجة 8-0، وتخطى الأخير نادي الصم بالشرقية بنتيجة 10-0.
وتستكمل غداً الخميس مباريات دور الثمانية حيث سيتواجه مركز الصم بحائل مع نادي الصم بالرياض، كما سيلاقي مركز الصم بالقطيف نظيره مركز الصم ببيشة، وسيلتقي فريق مركز الصم بمكة المكرمة مع مركز الصم بالطائف.