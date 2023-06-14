نظرة على مجموعات كأس آسيا للناشئين.. ومجموعة الأخضر الأقوى

من المنتظر أن تكون بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023، التي تنطلق غدًا الخميس في تايلاند؛ حدثًا رائعًا؛ حيث يتطلّع نجوم القارة الصاعدون لتقديم أفضل مستوياتهم.
وقبيل انطلاق منافسات البطولة القارّية، التي تستضيفها تايلاند، خلال الفترة 15 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو 2023؛ نسلط في هذا التقرير الضوءَ على المنتخبات المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من هذه البطولة القارية.
تايلاند، التي تتمتّع بميزة اللعب على أرضها، ستكون واثقة من فرصها في التقدم خلال البطولة، ولكن لا شيء مؤكّد في هذه المجموعة القوية التي ستكون فيها المنتخبات الأربعة المشاركة مستعدة تمامًا لخوض هذه المنافسة.
لفتت ماليزيا واليمن الأنظار خلال التصفيات، في حين أثبت منتخب لاوس أنه لا يستهان به؛ مما يجعل المنافسة شرسة حتى النهاية في المجموعة الأولى.
- المشاركات السابقة: 2.
- أفضل نتيجة: دور المجموعات.
- التصفيات: وصافة المجموعة الثامنة.
- حقيقة مثيرة: ستظهر لاوس في النهائيات للمرة الأولى منذ عام 2012.
- المشاركات السابقة: 5.
- أفضل نتيجة: ربع النهائي "عام 2014".
- التصفيات: صدارة المجموعة الثانية.
- حقيقة مثيرة: تشارك ماليزيا في النهائيات للمرة الرابعة على التوالي.
- المشاركات السابقة: 11.
- أفضل نتيجة: الأبطال "عام 1998".
- التصفيات: وصافة المجموعة السادسة.
- حقيقة مثيرة: لم تتجاوز تايلاند دور المجموعات في النسخ الأربع الأخيرة.
- المشاركات السابقة: 5.
- أفضل نتيجة: الوصافة "عام 2002".
- التصفيات: صدارة المجموعة الخامسة.
- حقيقة مثيرة: احتلّت اليمن صدارة مجموعتها في التصفيات بتحقيقها ثلاثة انتصارات، وتسجيلها 18 هدفًا دون أن تتلقّى أي هدف.
ثلاثة أبطال سابقين في المنافسة، يعني أن مباريات المجموعة الثانية ستكون مثيرة للغاية، في حين تعتبر أفغانستان الوحيدة في هذه المجموعة التي لم ترفع اللقب من قبل.
ستكون كلٌّ من إيران وكوريا الجنوبية وقطر، مُصممة بقوة على إنهاء فترات انتظارها الطويلة؛ مما يعني أنه يمكن للجماهير توقع إثارة عالية منذ ركلة البداية في هذه المجموعة.
- المشاركات السابقة: مرة واحدة.
- أفضل نتيجة: دور المجموعات.
- التصفيات: وصافة المجموعة الثامنة.
- حقيقة مثيرة: الظهور الأول لأفغانستان في النهائيات كان عام 2018.
- المشاركات السابقة: 11.
- أفضل نتيجة: الأبطال "عام 2008".
- التصفيات: صدارة المجموعة الأولى.
- حقيقة مثيرة: بالإضافة إلى التتويج باللقب في عام 2008، كانت إيران وصيفة عامي 2000 و2016.
- المشاركات السابقة: 14.
- أفضل نتيجة: الأبطال "عامي 1986، 2002".
- التصفيات: وصافة المجموعة العاشرة.
- حقيقة مثيرة: إلى جانب فوزها باللقب مرتين، حلّت كوريا الجنوبية في المركز الثاني عامي 2008 و2014.
- المشاركات السابقة: 10.
- أفضل نتيجة: الأبطال "عام 1990".
- التصفيات: صدارة المجموعة الثالثة.
- حقيقة مثيرة: عاد منتخب قطر، الذي احتلّ المركز الثاني خمس مرات، إلى النهائيات بعد أن غاب عن نسختي 2016 و2018.
سوف تجدد أستراليا والصين المنافسة فيما بينهما، ضمن المجموعة الثالثة، وذلك بعد أن اصطدمتا خلال التصفيات، وعلى الرغم من ذلك فإن كلا الفريقين يُدركان أنهما سيواجهان تحديًا كبيرًا مع وجود السعودية التي تسعى لنيل لقبها الثالث في هذه البطولة، بينما تتطلّع طاجيكستان إلى تحسين أفضل مركز حقّقته كوصيفة في عام 2018.
- المشاركات السابقة: 10.
- أفضل إنجاز: الأبطال "عامي 1985، 1988".
- التصفيات: صدارة المجموعة الرابعة.
- حقيقة مثيرة: كانت السعودية بطلة النسخة الأولى من هذه البطولة القارية في عام 1985.
- المشاركات السابقة: 6.
- أفضل نتيجة: الدور قبل النهائي "أعوام 2010، 2014، 2018"
- التصفيات: صدارة المجموعة السابعة.
- حقيقة مثيرة: فشلت أستراليا مرة واحدة فقط في تجاوز مرحلة المجموعات، وذلك في عام 2016.
- المشاركات السابقة: 14.
- أفضل إنجاز: الأبطال "عامي 1992، 2004".
- التصفيات: وصافة المجموعة السابعة.
- حقيقة مثيرة: إلى جانب غيابها عن نهائيات النسختين الأخيرتين، لم تتأهل الصين إلى مرحلة الأدوار الإقصائية في البطولات الأربع بين عامي 2008 و2014.
- المشاركات السابقة: 3.
- أفضل إنجاز: الوصافة "عام 2018".
- التصفيات: صدارة المجموعة الثامنة.
- حقيقة مثيرة: احتلّت طاجيكستان المركز الثالث خلال مشاركتها الأولى في النهائيات عام 2006.
سوف تسعى اليابان للحصول على لقبها الرابع في هذه البطولة حتى تعزّز رقمها القياسي، لكنّ منافسيها في المجموعة الرابعة لديهم أفكار أخرى.
فقدت الهند صدارة المجموعة على يد السعودية خلال التصفيات، لكنها لفتت الأنظار بأدائها القتالي، بينما كان تركيز أوزبكستان وفيتنام على مواصلة التقدم يُؤتي ثماره بشكل جيد في الآونة الأخيرة.
- المشاركات السابقة: 8.
- أفضل إنجاز: التأهل إلى ربع النهائي "عامي 2002 و2018".
- التصفيات: وصافة المجموعة الرابعة.
- حقيقة مثيرة: تأهّلت الهند إلى النهائيات، بعد أن احتلّت المركز الثاني خلف السعودية، ولكن كانت متقدمة على الكويت وميانمار والمالديف لتتأهّل ضمن أفضل المنتخبات التي احتلّت مركز الوصيف.
- المشاركات السابقة: 15.
- أفضل إنجاز: الأبطال "أعوام 1994، 2006، 2018".
- التصفيات: صدارة المجموعة الأولى.
- حقيقة مثيرة: فازت اليابان باللقب ثلاث مرات، واحتلّت المركز الثاني مرة واحدة.
- المشاركات السابقة: 9.
- أفضل إنجاز: الأبطال "عام 2012".
- التصفيات: صدارة المجموعة العاشرة.
- حقيقة مثيرة: تتطلّع أوزبكستان إلى تحقيق ثنائية بعد فوزها بلقب كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في آذار/ مارس الماضي.
- المشاركات السابقة: 7.
- أفضل إنجاز: المركز الرابع "عام 2000".
- التصفيات: صدارة المجموعة السادسة.
- حقيقة مثيرة: تقدّمت فيتنام إلى مرحلة الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط، عام 2016، وذلك منذ أن احتلّت المركز الرابع خلال ظهورها الأول في نهائيات البطولة القارية عام 2000.