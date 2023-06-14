نظرة على مجموعات كأس آسيا للناشئين.. ومجموعة الأخضر الأقوى

سوف تجدد أستراليا والصين المنافسة فيما بينهما، ضمن المجموعة الثالثة، وذلك بعد أن اصطدمتا خلال التصفيات، وعلى الرغم من ذلك فإن كلا الفريقين يُدركان أنهما سيواجهان تحديًا كبيرًا مع وجود السعودية التي تسعى لنيل لقبها الثالث في هذه البطولة، بينما تتطلّع طاجيكستان إلى تحسين أفضل مركز حقّقته كوصيفة في عام 2018.